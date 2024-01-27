Яковлев Кирилл Андреевич
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1728
Отец: Яковлев Андрей Ильин
Мать: ?
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 35 лет почему то без жены и без детей живет со 106 летним дедом и родными братьями с их семьями - родной брат Михаил 32 лет и Иван 30 лет и Манула (умер в 1761 году). Экономические крестьяне.
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1782 года записано что вдовец и опять без детей (видимо был инвалид) записан как Кирилл сын Андрея 54 года
Смерть
Неизвестно