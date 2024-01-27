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Яковлев Кирилл Андреевич

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1688 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Яковлев Андрей Ильин

Мать: ?

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 35 лет почему то без жены и без детей живет со 106 летним дедом и родными братьями с их семьями - родной брат Михаил 32 лет и Иван 30 лет и Манула (умер в 1761 году). Экономические крестьяне.
Упоминание
1782
Тамбовская губерния, Моршанской округи, село Троицкие Росляи (Ныне Тамбовская область, Сосновский район, село Троицкие Росляи.
В 4-й ревизии 1782 года записано что вдовец и опять без детей (видимо был инвалид) записан как Кирилл сын Андрея 54 года
Смерть
Неизвестно
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