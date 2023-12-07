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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Панин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Митрофан Афанасьевич
Отец ребёнка: Панин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Панин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панин Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин Афанасий
Смерть
Неизвестно