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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: -

Мать: -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Панин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Панин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Митрофан Афанасьевич

Отец ребёнка: Панин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Панин Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Панин Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Афанасий

Смерть
Неизвестно
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