Сахаровский Иван черный Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сахаровский Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Китой, Иркутская обл, Россия
Смерть
1967