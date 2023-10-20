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Сахаровский Иван черный Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сахаровский Алексей

Мать: Сахаровская Ольга Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сахаровская Авдотья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахаровская Авдотья Петровна

Место жительства
Неизвестно
с.Китой, Иркутская обл, Россия
Смерть
1967
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