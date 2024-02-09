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Рыжихин Роман Яковлев

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.07.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1874 ст.

Отец: Рыжихин Яков Сидоров

Мать: Евдокия Трифонова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Жена: Рыжихина Ефросинья Кузьмина

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Рыжихин Петр Романов

Мать ребёнка: Рыжихина Ефросинья Кузьмина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1907 ст.

Сын: Рыжихин Алексей Романов

Мать ребёнка: Рыжихина Ефросинья Кузьмина

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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