Рыжихин Роман Яковлев
Место рождения
Дата рождения23.07.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1874 ст.
Отец: Рыжихин Яков Сидоров
Мать: Евдокия Трифонова
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Сын: Рыжихин Петр Романов
Мать ребёнка: Рыжихина Ефросинья Кузьмина
Рождение ребёнка
09.10.1907 ст.
Мать ребёнка: Рыжихина Ефросинья Кузьмина
Смерть
Неизвестно