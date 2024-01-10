Залялов Ахмат Залялович
Место рожденияТатарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси
Дата рождения1904
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси
Рождение ребёнка
26.02.1932
Мать ребёнка: Залялова Камиля
Балтаси, Татарстан, Россия
Военная служба
Неизвестно
Залялов Ахмат Залялович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси Дата и место призыва: __.__.1941 Балтасинский РВК, Татарская ... Показать все
Смерть
?.02.1943
пропал без вести