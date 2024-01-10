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Залялов Ахмат Залялович

Место рождения

Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси
Рождение ребёнка
26.02.1932

Сын: Залялов Рафхат Ахматович

Мать ребёнка: Залялова Камиля

Балтаси, Татарстан, Россия
Военная служба
Неизвестно
Залялов Ахмат Залялович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Татарская АССР, Балтасинский р-н, с. Балтаси Дата и место призыва: __.__.1941 Балтасинский РВК, Татарская ... Показать все
Смерть
?.02.1943
пропал без вести
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