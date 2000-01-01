Мельников Павел Емельянович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1773 и 1774
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Мельников Кирилл Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Сын: Мельников Тимофей Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Дочь: Осинкина Александра Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Сын: Мельников Поликарп Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Сын: Мельников Феодосий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна
Жена: Мельникова Елена
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Сын: Мельников Сергей Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Сын: Мельников Макарий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Дочь: Гликерия Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Сын: Мельников Никита Павлович
Мать ребёнка: Мельникова Елена
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Мельникова Елена