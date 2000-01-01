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Мельников Павел Емельянович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1773 и 1774

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Между 1742 и 1743 г.р.

Мать

Между 1745 и 1746 г.р.

Жена

Между 1778 и 1779 г.р.
Между 1790 и 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1774

Отец: Мельников Емельян Ерофеевич

Мать: Мельникова Анна Семёновна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
18.01.1793

Сын: Мельников Кирилл Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.02.1794

Сын: Мельников Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
21.04.1799

Дочь: Осинкина Александра Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Мельников Макар Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
22.07.1803

Сын: Мельников Поликарп Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
28.01.1807

Сын: Мельников Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1808

Сын: Мельников Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Ксения Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
25.05.1808

Жена: Мельникова Агафия Яковлевна

Преображенская церковь
Бракосочетание
21.05.1811

Жена: Мельникова Елена

Преображенская церковь
Рождение ребёнка
01.04.1812

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
14.10.1813

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.10.1815

Сын: Мельников Сергей Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
30.05.1817

Сын: Мельников Исаак Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
15.01.1819

Сын: Мельников Павел Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
19.01.1821

Сын: Мельников Макарий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
13.05.1825

Дочь: Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
12.08.1827

Сын: Мельников Никита Павлович

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
Рождение ребёнка
16.04.1823

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Мельникова Елена

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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