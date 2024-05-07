Найдён Григорий Иванович 05.11.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Найдён Григорий Иванович

Место рождения

Васильковка, Дніпропетровська область

Дата рождения

05.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948

Отец: Новиков Иван Иванович

Мать: Найдён (Литвиненко) Ольга Стефановна

Васильковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
24.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна

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