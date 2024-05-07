Найдён Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.11.1948
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948
Рождение ребёнка
08.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
24.02.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найдён (Трубникова) Лариса Владимировна