Хуснутдинова (Сахибгареева) Зумарра Галимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Сахибгареева) Зумарра Галимулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1950

Отец: Сахибгараев Галимулла

Мать: Сахибгараева Гайша Ямалетдиновна

Рождение ребёнка
17.07.1974

Сын: Хуснутдинов Рустам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.1974

Дочь: Галикеева Айгуль

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1982

Дочь: Насретдинова Эрита

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Рустам

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