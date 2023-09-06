Хуснутдинова (Сахибгареева) Зумарра Галимулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1950
Рождение ребёнка
17.07.1974
Сын: Хуснутдинов Рустам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1974
Дочь: Галикеева Айгуль
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1982
Дочь: Насретдинова Эрита
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснутдинов Рустам