Ковалева (Нетукова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Нетукова) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964

Отец: Нетуков Василий Николаевич

Мать: Нетукова Мария

Рождение ребёнка
01.12.1984

Дочь: Вавилова Вера Андреевна

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Рождение ребёнка
10.03.1993

Дочь: Синенко Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Ковалев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Андрей