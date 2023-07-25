Ковалева (Нетукова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.10.1964
Отец: Нетуков Василий Николаевич
Мать: Нетукова Мария
Рождение ребёнка
01.12.1984
Дочь: Вавилова Вера Андреевна
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Рождение ребёнка
10.03.1993
Дочь: Синенко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Ковалев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковалев Андрей