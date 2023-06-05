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Газизов Рузель Венерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1984

Отец: Газизов Венер Амирович

Мать: Газизова Танзиля Хадымовна

Рождение ребёнка
08.07.2008

Дочь: Газизова Камилла Рузелевна

Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна

Рождение ребёнка
10.10.2017

Сын: Газизов Амир Рузелевич

Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна

Рождение ребёнка
31.07.2019

Сын: Газизов Самат Рузелевич

Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газизова Лейсан Мухаметнуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана