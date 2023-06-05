Газизов Рузель Венерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1984
Отец: Газизов Венер Амирович
Рождение ребёнка
08.07.2008
Дочь: Газизова Камилла Рузелевна
Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна
Рождение ребёнка
10.10.2017
Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна
Рождение ребёнка
31.07.2019
Мать ребёнка: Газизова Лейсан Мухаметнуровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана