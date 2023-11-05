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Бойкиня Варвара Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бойкиня Емилиан Авраамович

Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бойкиня Соломония Авраамовна

Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович

Рождение ребёнка
01.04.1895

Дочь: Бойкиня Мария Авраамовна

Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бойкиня Евдокия Авраамовна

Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович

Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Бойкиня Иаков Авраамович

Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойкиня Авраамий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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