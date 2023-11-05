Бойкиня Варвара Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Бойкиня Емилиан Авраамович
Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Бойкиня Соломония Авраамовна
Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович
Рождение ребёнка
01.04.1895
Дочь: Бойкиня Мария Авраамовна
Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бойкиня Евдокия Авраамовна
Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович
Рождение ребёнка
20.03.1900
Отец ребёнка: Бойкиня Авраамий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно