Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Ельцов Андрей Васильевич
Ельцов Андрей Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
06.06.1977
Пол
Мужской
Отец
Ельцов Василий Андреевич
Мать
Ельцова (Кузькина) Татьяна Владимировна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1977
Отец:
Ельцов Василий Андреевич
Мать:
Ельцова Татьяна Владимировна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия