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Ельцов Андрей Васильевич

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

06.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1977

Отец: Ельцов Василий Андреевич

Мать: Ельцова Татьяна Владимировна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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