(Реформатская) Елена Николаевна 01.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Реформатская) Елена Николаевна

Автор
ЮС
Сидельникова Ю.

женский, родилась 01.02.1895, Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

умерла Неизвестно, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Мать
Реформатская (Клиентова) Анна Ивановна1848 г.р.
Отец
Реформатский Николай Васильевич30.12.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1895

Отец: Реформатский Николай Васильевич

Мать: Реформатская (Клиентова) Анна Ивановна

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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