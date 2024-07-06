(Реформатская) Елена Николаевна
женский, родилась 01.02.1895, Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
умерла Неизвестно, Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
МатьРеформатская (Клиентова) Анна Ивановна1848 г.р.
ОтецРеформатский Николай Васильевич30.12.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1895
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край