Киселев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1972

Дата смерти

08.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972

Отец: Киселев Николай Яковлевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.04.2018
Похороны
Неизвестно
Кладбище Широкое
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