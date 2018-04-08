Киселев Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1972
Дата смерти08.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1972
Отец: Киселев Николай Яковлевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.04.2018
Похороны
Неизвестно
Кладбище Широкое