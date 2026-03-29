Дурнев Александр Васильевич 28.03.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дурнев Александр Васильевич

Автор
ТР
Романова Т.

мужской, родился 28.03.1964

умер 15.01.2020, им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.01.2020
им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

https://memorial-map.ru/dead/97896b8b-1ced-47e4-ab54-e6007f3a602b

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