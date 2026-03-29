Дурнев Александр Васильевич
мужской, родился 28.03.1964
умер 15.01.2020, им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.01.2020
им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область