Груздев (Телелюев) Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Телелюев) Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1935

Дата смерти

13.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935

Отец: Телелюев (груздев) Александр Васильевич

Мать: Телелюева Любовь Афанасьевна

Работа или профессия
С 1954
ездовой к-за Лесоруб
Рождение ребёнка
01.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Тамара Ивановна

Селитьба
Смерть
13.01.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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