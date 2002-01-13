Груздев (Телелюев) Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1935
Дата смерти13.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1935
Работа или профессия
С 1954
ездовой к-за Лесоруб
Рождение ребёнка
01.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Тамара Ивановна
Селитьба
Смерть
13.01.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область