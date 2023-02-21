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(Кованько) Мария Осиповна
(Кованько) Мария Осиповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Женский
Отец
Кованько Осип Григорьевич
1791 г.р.
Мать
Кованько (Дьякова) Юлия Игнатьевна
Около 1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Кованько Осип Григорьевич
Мать:
Кованько Юлия Игнатьевна
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