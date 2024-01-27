Смирнова Федосья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Федосья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

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1920 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1920

Сын: Смирнов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Мощанское, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

деревня Горка (Лесной район, Тверская область)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Тимофей Евстигнеевич

Смерть
1956
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