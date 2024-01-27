Смирнова Федосья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
08.03.1914
Рождение ребёнка
11.03.1918
Рождение ребёнка
23.09.1920
Сын: Смирнов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Смирнов Тимофей Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
18.04.1926
деревня Горка (Лесной район, Тверская область)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956