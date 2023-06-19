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Дроздов Алексей Кузьмич

Место рождения

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дроздов Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздова Анна Егоровна

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Дроздов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Дроздова Анна Егоровна

Турищево, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно