Дроздов Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения17.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дроздов Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дроздов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Дроздова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно