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Теляков Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1910

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910

Отец: Теляков Василий

Мать: Телякова Феврония

Рождение ребёнка
19.05.1936

Дочь: Орлова Галина Павловна

Мать ребёнка: Максимова Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Телякова Лариса Павловна

Мать ребёнка: Максимова Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.03.1947

Сын: Теляков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Терёхина Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телякова Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Тамара Фёдоровна

Смерть
07.03.1994
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