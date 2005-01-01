Теляков Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1910
Дата смерти07.03.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1910
Отец: Теляков Василий
Мать: Телякова Феврония
Рождение ребёнка
19.05.1936
Дочь: Орлова Галина Павловна
Мать ребёнка: Максимова Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: Телякова Лариса Павловна
Мать ребёнка: Максимова Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.03.1947
Сын: Теляков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Терёхина Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Телякова Наталья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1994