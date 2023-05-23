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Котов Александр Николаевич
Котов Александр Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1957
Пол
Мужской
Отец
Котов Николай Павлович
1931 г.р.
Мать
Котова Нина Петрововна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1957
Отец:
Котов Николай Павлович
Мать:
Котова Нина Петрововна
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