Котов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1957

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
22.01.1957

Отец: Котов Николай Павлович

Мать: Котова Нина Петрововна