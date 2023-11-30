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Груздев Сергей Димитриевич

Место рождения

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Груздев Дмитрий Моисеевич

Мать: не указана

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
06.02.1889

Жена: Груздева Мария Данииловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.11.1895

Сын: Груздев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.09.1897

Дочь: Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1900

Сын: Груздев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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