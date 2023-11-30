Груздев Сергей Димитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Груздев Дмитрий Моисеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1889
Рождение ребёнка
10.11.1895
Сын: Груздев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна
Рождение ребёнка
12.09.1897
Дочь: Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна
Рождение ребёнка
09.02.1900
Мать ребёнка: Груздева Мария Данииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно