Краснов (Обрубов) Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов (Обрубов) Александр Дмитриевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

12.12.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1991

Отец: Обрубов Дмитрий Владимирович

Мать: Краснова Наталья Валериевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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