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Краснов (Обрубов) Александр Дмитриевич
Краснов (Обрубов) Александр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
12.12.1991
Пол
Мужской
Отец
Обрубов Дмитрий Владимирович
1969 г.р.
Мать
Краснова (Краснова) Наталья Валериевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1991
Отец:
Обрубов Дмитрий Владимирович
Мать:
Краснова Наталья Валериевна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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