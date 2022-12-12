Садошенко Федор Григорьевич
Место рожденияБраилково
Дата рожденияС 26.02.1904
Дата смерти26.02.1904
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 26.02.1904
Отец: Садошенко Григорий Андреевич
Мать: не указана
Браилково
Смерть
26.02.1904
Браилково ? Браїлки ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Садошенко_Федір_Григорович
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Садошенко Николай Федорович
Мать ребёнка: Садошенко Мария Зиновьевна
Полтава, Полтавська область