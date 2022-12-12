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Садошенко Федор Григорьевич

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Место рождения

Браилково

Дата рождения

С 26.02.1904

Дата смерти

26.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 26.02.1904

Отец: Садошенко Григорий Андреевич

Мать: не указана

Браилково
Смерть
26.02.1904
Браилково ? Браїлки ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Садошенко_Федір_Григорович
Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Садошенко Николай Федорович

Мать ребёнка: Садошенко Мария Зиновьевна

Полтава, Полтавська область
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