Жантиева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жантиев Увжико (Готто)

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жантиев Урусби Иналдыкоевич

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жантиев Тепсарико

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова Фаризет

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

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