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Перевалов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.12.2009

Жена: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
29.03.2011

Дочь: Перевалова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
26.09.2014

Дочь: Перевалова Кира Константиновна

Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
07.09.2020

Сын: Перевалов Роман Константинович

Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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