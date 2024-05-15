Перевалов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.12.2009
Рождение ребёнка
29.03.2011
Дочь: Перевалова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
26.09.2014
Дочь: Перевалова Кира Константиновна
Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
07.09.2020
Сын: Перевалов Роман Константинович
Мать ребёнка: Перевалова (Сабашникова) Евгения Павловна