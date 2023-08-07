Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иван Филиппович

Мать: Прасковья Нефедовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Григорий Савельевич

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван Савельевич

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акулина Савельевна

Мать ребёнка: Марья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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