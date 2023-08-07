Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Иван Филиппович
Мать: Прасковья Нефедовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Григорий Савельевич
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван Савельевич
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акулина Савельевна
Мать ребёнка: Марья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно