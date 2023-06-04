Ломшина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломшина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1962

Сын: Левкин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Левкин Владимир

Рождение
01.05.1971

Отец: Ломшин Николай

Мать: Ломшина Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аллянов Артем Вячеславович

Отец ребёнка: Аллянов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллянов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левкин Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Аллянов Вячеслав