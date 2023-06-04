Ломшина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1962
Сын: Левкин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Левкин Владимир
Рождение
01.05.1971
Отец: Ломшин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аллянов Артем Вячеславович
Отец ребёнка: Аллянов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аллянов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левкин Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Аллянов Вячеслав