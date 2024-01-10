(Невретдинова) Алия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Невретдинова) Алия

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мунира

Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Жамалетдинов Рамазан

Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин

Ключищи
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Фариха

Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Адиля

Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Шелково
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