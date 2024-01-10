(Невретдинова) Алия
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мунира
Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
10.12.1923
Сын: Жамалетдинов Рамазан
Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин
Ключищи
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Фариха
Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Адиля
Отец ребёнка: Невретдинов Жамалетдин
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно
Шелково