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Кудрин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1948

Сын: Кудрин Александр Петрович

Мать ребёнка: Хмелева Наталья Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Нина Петровна

Мать ребёнка: Хмелева Наталья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно