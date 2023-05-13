Кудрин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1948
Сын: Кудрин Александр Петрович
Мать ребёнка: Хмелева Наталья Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Нина Петровна
Мать ребёнка: Хмелева Наталья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно