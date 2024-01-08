Трубчик Надежда Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубчик Надежда Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубчик Василий Ефимович

Отец ребёнка: Трубчик Ефим Константинович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубчик Анатолий Ефимович

Отец ребёнка: Трубчик Ефим Константинович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубчик Ефим Константинович

Смерть
Неизвестно
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