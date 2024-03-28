Кореневская (Колюбаева) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореневская (Колюбаева) Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1974

Отец: Колюбаев Виктор Фёдорович

Мать: Фадеева Тамара Георгиевна

Бракосочетание
11.03.1995

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1995

Дочь: Митрофанова (Кореневская) Мария Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.2001

Дочь: Кореневская Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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