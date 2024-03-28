Кореневская (Колюбаева) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1974
Бракосочетание
11.03.1995
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1995
Дочь: Митрофанова (Кореневская) Мария Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.2001
Дочь: Кореневская Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности