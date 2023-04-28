Юдина (Минченко) Марина Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Минченко) Марина Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минченко Малафей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1949

Дочь: Юдина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Зыкова Валентина Николавена

Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно