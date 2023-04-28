Юдина (Минченко) Марина Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минченко Малафей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1949
Дочь: Юдина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Зыкова Валентина Николавена
Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдин Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно