Орехов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехов Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1964

Сын: Орехов Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1969

Сын: Орехов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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