Зюлейхана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюлейхана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Фетхуллина Ульгида?

Отец ребёнка: Ярманаев Фетхулла

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Фетхуллина Хабибзямал

Отец ребёнка: Ярманаев Фетхулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярманаев Фетхулла

Смерть
Неизвестно