Сергеева (Баринова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева (Баринова) Мария Васильевна

Сергеева (Баринова) Мария Васильевна

Место рождения

Замошье, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

08.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: Баринов Василий Маркович

Мать: Баринова Ольга Тимофеевна

Замошье, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1954

Дочь: Сергеева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Григорьевич

Паревичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1957

Сын: Сергеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Григорьевич

Паревичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван Григорьевич

Смерть
08.12.2022
Вышегород, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close