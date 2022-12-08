Сергеева (Баринова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1926
Дата смерти08.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Рождение ребёнка
15.01.1954
Дочь: Сергеева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
26.03.1957
Сын: Сергеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.2022
Вышегород, Дедовичский муниципальный район, Псковская область