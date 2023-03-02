Денискин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1928

Дата смерти

02.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
13.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
02.09.1983
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