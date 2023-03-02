Денискин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1928
Дата смерти02.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
13.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
02.09.1983