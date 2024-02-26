Чурилин Кандратей Артемьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Кандратей Артемьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

До 1740

Пол

Мужской

Отец

Около 1639 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Акилина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Чурилин Никита Кондратьев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акилина

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Яков Кондратьев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акилина

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Федосей Кондратьев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Акилина

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1740

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