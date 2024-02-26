Чурилин Кандратей Артемьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смертиДо 1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Чурилин Артемий Тимофеев (Ич)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилина Акилина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Чурилин Никита Кондратьев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Акилина
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Яков Кондратьев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Акилина
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Чурилина Акилина
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1740