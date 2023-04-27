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Задворнев Илья Владимирович
Задворнев Илья Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Задворнев Владимир Владимирович
1965 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1989
Отец:
Задворнев Владимир Владимирович
Мать: не указана
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