Аблязов Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязов Виталий Валерьевич

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Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1977

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1981 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1977

Отец: Аблязов Валерий Николаевич

Мать: Лубышева Наталья Викторовна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забурена Евгения Павловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Забурена Евгения Павловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забурена Евгения Павловна

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