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Meister (Meister) Liso
Meister (Meister) Liso
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.11.1846
Пол
Женский
Отец
Meister Mihkel
1813 г.р.
Мать
Meister (Pihkelberg) Anno Jaansdotter
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.11.1846
Отец:
Meister Mihkel
Мать:
Meister Anno Jaansdotter
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