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Meister (Meister) Liso

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1846

Пол

Женский

Отец

1813 г.р.

Мать

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1846

Отец: Meister Mihkel

Мать: Meister Anno Jaansdotter

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