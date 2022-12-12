Воронин Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронин Петр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
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