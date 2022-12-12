Воронин Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область