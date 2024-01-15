Халяпина Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Крюкова Александра Косьминична
Отец ребёнка: Халяпин Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Халяпин Козьма Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1880