Халяпина Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халяпина Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Крюкова Александра Косьминична

Отец ребёнка: Халяпин Козьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Халяпин Антоний Косьмич

Отец ребёнка: Халяпин Козьма Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халяпин Козьма Алексеевич

Смерть
22.01.1880
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