Пыльнев Архип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пыльнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Пыльнева Евгения Архиповна
Мать ребёнка: Пыльнева Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пыльнев Александр Архипович
Мать ребёнка: Пыльнева Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыльнева Зоя
Смерть
Неизвестно