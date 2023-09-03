Пыльнев Архип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыльнев Архип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пыльнев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Пыльнева Евгения Архиповна

Мать ребёнка: Пыльнева Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыльнев Александр Архипович

Мать ребёнка: Пыльнева Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыльнева Зоя

Смерть
Неизвестно
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