Шарлат Хана Мовшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарлат Хана Мовшевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1908

Сын: Шарлат Соломон

Отец ребёнка: Шарлат/суцковер Шимон Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарлат/суцковер Шимон Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарлат/суцковер Шимон Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарлат/суцковер Шимон Соломонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарлат/суцковер Шимон Соломонович

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