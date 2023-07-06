Шевелева Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева Алёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2015

Отец: не указан

Мать: Шевелева Ирина Вячеславовна