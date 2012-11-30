Грызлов Александр
Место рождения
Дата рождения08.08.1965
Дата смерти30.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965
Отец: Грызлов Юрий
Мать: Грызлова Лариса
Рождение ребёнка
10.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2012
3-е/12а