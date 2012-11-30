Грызлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрызлов Александр

Грызлов Александр

avatar

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

08.08.1965

Дата смерти

30.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965

Отец: Грызлов Юрий

Мать: Грызлова Лариса

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
30.11.2012
Тула, город Тула, Тульская область
3-е/12а
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close