Анна Михеевна/Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Просковья
Отец ребёнка: Калинин Егор
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Калинин Егор
Рождение ребёнка
1853
Сын: Калинин Иван
Отец ребёнка: Калинин Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Егор
Смерть
Неизвестно