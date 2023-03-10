Анна Михеевна/Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михеевна/Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Просковья

Отец ребёнка: Калинин Егор

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Калинин Сергей (Сергий)

Отец ребёнка: Калинин Егор

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Калинин Иван

Отец ребёнка: Калинин Егор

Омары, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Егор

Смерть
Неизвестно
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