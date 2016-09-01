Коровина Зоя Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина Зоя Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.2016

Отец: не указан

Мать: Коровина Татьяна Сергеевна

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