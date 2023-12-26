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Басовский Илья Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1984

Отец: Басовский Владимир Филлипович

Мать: Басовская Наталья Алексеевна

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